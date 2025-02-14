В Екатеринбурге на День защитника Отечества устроят салют из раритетных пушек

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Екатеринбурге устроят праздничный салют из раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3 образца 1942 года, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 является самым массовым орудием в истории мировой артиллерии. «За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково — “Зося”, а солдаты вермахта — “трещоткой” за высокую скорострельность и характерный звук выстрела»,— отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Артиллеристы ЦВО приступили к тренировке синхронности подноса снарядов, заряжания и выстрелов из орудий, которые применялись в ходе боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны. В День защитника Отечества они выполнят 30 залпов с территории Центрального парка культуры и отдыха имени Владимира Маяковского.

Кроме раритетных орудий, небо над Екатеринбургом раскрасят более пятисот салютных изделий: «Ассоль», «Фиалка» и «Вега».

Напомним, 2025 год был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом защитника Отечества. Такое решение было принято в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.

Полина Щуцкая