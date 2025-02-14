За борьбу с теневой занятостью нижегородским органам МСУ обещают 400 млн рублей

Нижегородские муниципалитеты за борьбу с нелегальной занятостью смогут получить из областного бюджета до 400 млн руб. на решение вопросов местного значения. По данным региональных властей, Нижегородская область вошла в список регионов, где будут испытаны рекомендации минтруда РФ по борьбе с теневой занятостью.

Работа с нелегальной занятостью в регионе началась в 2024 году. В итоге за год и более 70% недобросовестных работодателей довели зарплату до уровня МРОТ и выше.

В регионе также создана межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, утвержден перечень муниципалитетов, где будут созданы рабочие группы.

Проверки по профилактике нелегальной занятости начнутся в первом полугодии текущего года. Комиссия будет проверять сферы с наибольшими рисками нелегальной занятости. Это торговля, услуги автосервиса, ремонт, общепит, строительство, сельское хозяйство и другие.

За отказ оформить трудовые отношения с работниками компании могут оказаться в реестре недобросовестных работодателей.

Андрей Репин