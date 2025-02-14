В Чебоксарах возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника предприятия

В Чебоксарах следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ по факту гибели сотрудника деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашии.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 14 января 2025 года, когда один из сотрудников предприятия выполнял разгрузку бункера для сбора опилок и древесной пыли.

Мужчина упал внутрь накопителя, а попадание содержимого бункера в дыхательные пути привело к смерти от удушья. Причиной случившегося стало нарушение требований охраны труда сотрудниками предприятия, ответственными за соблюдение техники безопасности. Сотрудник был допущен к работе без средств индивидуальной защиты и страховочного пояса.

Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося, проводят необходимые экспертизы и опрашивают свидетелей происшествия.

Артём Дергунов