В Самаре суд постановил снести виллу в лесу возле Коптева оврага

Красноглинский районный суд Самары удовлетворил требование прокуратуры, в прошлом году инициировавшей судебное оспаривание права собственности иностранной фирмы на земельные участки на территории памятника природы. Речь идет о земельных участках общей площадью 1,4 га, расположенных в поселке Управленческом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Данная территория ранее входила в лесной фонд. На ней возвели жилое здание, гаражи и хозяйственные постройки общей площадью около 2850 кв. м. Капитальные строения принадлежат юридическому лицу АО «Свисс Топ Вилла Менеджмент», зарегистрированному в Швейцарии. Их кадастровая стоимость превышает 150 млн руб., земельных участков — около 9 млн руб. При этом рыночная стоимость объектов, расположенных внутри леса с видом на Волгу, в разы выше. В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) выясняется, каким образом была застроена территория памятника природы регионального значения «Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом».

В итоге застроенные участки будут возвращены в лесной фонд, а здания и сооружения должны снести.

По данным СМИ, этой территорией мог владеть основатель группы «СОК» Юрий Качмазов, в настоящее время проживающий за рубежом.

Евгений Чернов