Минюст модернизировал форму реестра иностранных агентов

Минюст изменил форму реестра иностранных агентов, добавив в него новые инструменты для поиска и сортировки данных. Кроме того, в реестре созданы детализированные карточки иностранных агентов и добавлена функция выгрузки актуальной версии перечня в табличном варианте.

Согласно сообщению ведомства, теперь в реестре можно сортировать данные по категориям «физические лица» и «юридические лица», по дате включения в реестр и основаниям для признания иноагентом. Каждая запись в реестре оформлена в виде отдельной карточки с наименованием организации или ФИО лица, его правовым статусом, основанием для включения в реестр и информацией о доменных именах, связанных с иноагентом.

В Минюсте отметили, что новый функционал реестра был разработан «по запросам пользователей» и «упрощает анализ сведений для их дальнейшего использования». «Новая форма реестра повысит удобство и скорость поиска информации для граждан, организаций, государственных органов и СМИ»,— заявили в ведомстве.

Последний раз реестр иноагентов обновлялся 7 февраля. Тогда иноагентами были признаны журналисты Валерий Панюшкин, Анастасия Голубева и Светлана Осипова, политтехнолог Михаил Шейтельман, политик Анастасия Шевченко и политолог Ирина Бусыгина, а также проект «Зона солидарности». Всего в реестре числятся 935 организаций и физлиц.

Полина Мотызлевская