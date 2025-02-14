В Саратове собственник ларька добровольно убрал торговый объект

В Саратове коммерсант добровольно демонтировал ларек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Саратова подала иск к собственнику ларька, который находился на пересечении улиц Театральная площадь и Горького. Судебное заседание запланировали на 3 марта, но коммерсант решил добровольно убрать торговый объект до вынесения решения.

Мэрия требовала демонтировать ларек из-за нарушения норм земельного законодательства. Администрация продолжит активно работать в части контроля за размещением торговых объектов в исторических и центральных частях Саратова.

Павел Фролов