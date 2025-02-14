Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем капремонте поликлиники в Уфе

В Уфе возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ) при исполнении госконтракта на капремонт отделения детской поликлиники №2. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, расследование было инициировано по итогам проверки надзорного ведомства.

Установлено, что в мае 2024 года по результатам открытого конкурса между поликлиникой и ООО «Эшкуар» заключен государственный контракт на капитальный ремонт отделения на улице Кувыкина в Уфе. В ноябре того же года подрядчик выставил заказчику счета на оплату на сумму более 21 млн руб., однако строительно-монтажные работы не были выполнены в полном объеме. Кроме того, для участия в конкурсе компания предоставила подложный договор подряда.

ООО «Эшкуар», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Верхнеяркеево Илишевского района. Владельцем строительной компании является Вадим Шириазданов. В 2024 году выручка составила 62 млн руб., убыток равнялся 8 млн руб.

Майя Иванова