Омбудсмен обратится в прокуратуру из-за жалоб на загрязнение Которосли

В Ярославской области в природоохранную прокуратуру будет направлено обращение из-за многолетнего загрязнения реки Которосль и впадающих в нее рек Векса и Устье. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

К омбудсмену Сергею Бабуркину на совместном с прокурором области Климентом Юрздицким приеме обратились члены общественной палаты Гаврилов-Ямского района.

«Отсутствие канализационных очистных сооружений в населенных пунктах, находящихся выше по течению Которосли, а также впадающих в нее рек Векса и Устье приводит к тому, что количество органических и химических соединений в воде в десятки раз превышает допустимую норму»,— сообщили в аппарате.

Омбудсмен направит обращение общественников в природоохранную прокуратуру.

Алла Чижова