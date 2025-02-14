ВЭБ.РФ купил известное консалтинговое бюро

Как узнал «Ъ», дочерняя компания ВЭБ.РФ приобрела весь бизнес КБ «Стрелка», основанного в 2013 году структурами Александра Мамута и занимающегося проектами в урбанистике. Национальный центр ГЧП станет единственным собственником компании, что соответствует стратегическим приоритетам наццентра. Сумма сделки и другие детали не раскрываются, но известно, что руководство «Стрелки» будет заменено.

КБ «Стрелка» было создано институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Переговоры о партнерстве между ВЭБом и «Стрелкой» начались еще до преобразования банка в госкорпорацию. В 2020 году ВЭБ приобрел 20% КБ «Стрелка», а в июле 2022 года ООО «ВЭБ Капитал» вышло из числа учредителей компании.

В последние годы выручка КБ «Стрелка» значительно сократилась, что могло стать причиной потери интереса со стороны Александра Мамута. В 2023 году выручка компании снизилась вдвое до 748 млн руб., а чистая прибыль увеличилась более чем в пять раз до 56,2 млн руб.

КБ «Стрелка» активно участвовало в реализации госконтрактов, включая нацпроект «Жилье и городская среда». Однако с 2019 года поступления от таких договоров не превышали 10,4 млн руб. в год. Эксперты считают, что для продавца сделка была интересной из-за возможных убытков компании в 2024 году и низкой стоимости на локальном минимуме. Стоимость «Стрелки» оценивается не более 300 млн руб. при условии сохранения квалифицированных сотрудников.

Подробнее читайте в материале «"Стрелка" встала».