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Моор возглавит совет тюменского проекта по устройству бойцов СВО в госорганы

Губернатор Тюменской области Александр Моор возглавит общественный совет регионального проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области», который станет аналогом федеральной программы «Время героев» по трудоустройству участников специальной военной операции (СВО) в органы власти, сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Тюменской области

Фото: Правительство Тюменской области

Главная цель проекта — создать коммуникационную платформу для интеграции тюменских бойцов в мирную жизнь, а также установить контакт с теми, кто находится на фронте, уже сейчас. После обучения военнослужащие смогут не только начать политическую карьеру, но и занять руководящие позиции на крупных промышленных предприятиях. «В рамках этой программы участники СВО получают новые компетенции и современные управленческие навыки для дальнейшей службы Отечеству в гражданской жизни. Люди, на деле, в боевых условиях доказавшие свою преданность Родине, очень востребованы сегодня во всех сферах жизни государства и общества»,— отметил господин Моор.

Накануне на заседании оргкомитета проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области» обсуждался состав совета программы. Помимо губернатора, в совет войдут участник СВО, Герой России Рустам Сайфуллин, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук, неоднократно выезжавший в районы боевых действий врач-хирург из Тобольска Игорь Амелин и другие жители Тюменской области, также военный корреспондент «Комсомольской правды», член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц. Первое заседание совета пройдет 17 февраля.

Напомним, Александр Моор объявил о запуске в 2025 году аналога «Времени героев» в декабре после того, как президент Владимир Путин выступил с инициативой массового запуска региональных программ, которые будут аналогичны федеральной.

Ирина Пичурина

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