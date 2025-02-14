39% жителей Ижевска сталкивались с травлей от одноклассников

80% жителей Ижевска поддерживают инициативу законодательно закрепить понятие травли и обязать школы сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию об инцидентах. Согласно опросу Super Job, остальные респонденты высказались, что «с этим должны разбираться на уровне школы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

39% респондентов сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе. Причем женщины рассказывали о травле от одноклассников чаще мужчин — 42% и 35% соответственно.

Чем старше опрошенные, тем реже они подвергались буллингу в школе. О подобном рассказывали каждый четвертый (25%) респондент от 45 лет. Среди респондентов моложе 35 лет — 44%. О фактах травли собственного ребенка сообщили 26% родителей.