Жителя Сибая обязали выплатить 110 тысяч рублей экс-возлюбленной за похищение

Абзелиловский районный суд вынес приговор 61-летнему жителю Сибая, признанному виновным в похищении человека (ч.1 ст.139 УК РФ и п.п. «В, Г» ч. 2 ст. 126 УКРФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, приговорил его к пяти годам и 11 месяцам в колонии строгого режима, взыскав компенсацию морального вреда в размере 110 тыс. руб. и ущерб, причиненный преступлением, в размере 6 тыс. руб.

Смягчающими обстоятельствами признано добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, а также частичное признание вины, раскаяние, положительные характеристики с места жительства и работы, пожилой возраст, наличие заболеваний.

Установлено, что летом прошлого года подсудимый приехал в деревню Даутово Абзелиловского района и, разбив стекло, незаконно проник в дом бывшей сожительницы. Угрожая, он посадил потерпевшую в автомобиль и увез в Сибай, где незаконно удерживал.

Майя Иванова