В Тольятти 20 частных домов остались без холодной воды из-за утечки на водопроводе
Холодное водоснабжение было отключено в 20 частных жилых домах Тольятти утром в пятницу, 14 февраля. Причиной этого стала утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о происшествии в Центральном районе города в Тверском проезде 77, поступило на пульт оперативных служб в 11:15 (MSK+1). Утечка не сказалась на водоснабжении социально значимых объектов.
На месте работают специалисты. Устранить проблему планируется ориентировочно в пятницу к 20:00.