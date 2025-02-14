В Тольятти 20 частных домов остались без холодной воды из-за утечки на водопроводе

Холодное водоснабжение было отключено в 20 частных жилых домах Тольятти утром в пятницу, 14 февраля. Причиной этого стала утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии в Центральном районе города в Тверском проезде 77, поступило на пульт оперативных служб в 11:15 (MSK+1). Утечка не сказалась на водоснабжении социально значимых объектов.

На месте работают специалисты. Устранить проблему планируется ориентировочно в пятницу к 20:00.

Георгий Портнов