В Волгограде наказали условным сроком коммерсанта за гибель рабочего

Центральный районный суд Волгограда признал виновным ИП по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант полностью признал свою вину, возместил родителям погибшего работника моральный вред. ИП получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, фигурант не обеспечил 21-летнего работника СИЗ и страховкой, когда тот ремонтировал крышу пятиэтажного дома № 10 на ул. Краснознаменской Волгограда. В итоге молодой человек во время движения по краю крыши упал на прилегающую к зданию территорию и погиб. Произошло это утром 21 ноября минувшего года.

Павел Фролов