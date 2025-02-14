«Уральские авиалинии» начинают полеты из Нижнего Новгорода в Шарм-аш-Шейх

С 27 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет полеты из Нижнего Новгорода в Шарм-аш-Шейх (Египет). Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Чкалов» (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты Регионов»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 05:15, прибытие в конечный пункт — на 10:30. Перевозка будет выполняться на самолетах Airbus A321 на 236 пассажиров.

Сейчас рейсы из Нижнего Новгорода в Египет выполняет авиакомпания «Россия». Полеты у обоих перевозчиков доступны в составе пакетных туров.

Андрей Репин