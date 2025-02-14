В Челябинске на маршруте №64 будут работать только автобусы-«гармошки»

Муниципальное унитарное предприятие «Служба организации движения» Челябинска получило шесть новых автобусов особо большого класса для обслуживания маршрута №64 «Автобусный парк — Автовокзал Центральный». Благодаря новым единицам транспорта на одном из популярнейших направлений будут курсировать только «гармошки», сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

Со следующий недели на маршрут выйдут 25 «гармошек», еще два автобуса будут использоваться как резервные. Сейчас транспорт брендируют в соответствии со стилем, разработанным для челябинской агломерации. Автобусы особо большого класса способны перевозить 184 пассажиров, что на 79 больше по сравнению с обычными. В том числе предусмотрено 38 мест для сидения (+10). Ежедневно автобусы №64 перевозят более 27 тыс. пассажиров.

Виталина Ярховска