Главный архитектор Ярославля разрабатывает логотип города

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов занимается разработкой логотипа города. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница «Вконтакте» Артема Цымбалова Фото: Официальная страница «Вконтакте» Артема Цымбалова

Господин Цымбалов опубликовал на своей странице фотографию комбинированной дорожной машины с логотипом «Ярославль». «Нравится надпись на КДМке? Мне тоже не очень. Но продолжаю рисовать и искать лучший вариант. Давай вместе нарисуем лого Ярославлю»,— обратился главный архитектор в своей публикации.

«Ъ-Ярославль» Артем Цымбалов сообщил, что создает логотип на безвозмездной основе по собственному желанию. Он добавил, что хочет брендировать им одежду себе и всем желающим. В настоящее время официального логотипа у Ярославля нет.

Напомним, что в Ярославле выбирают новый слоган города.

Алла Чижова