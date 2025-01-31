В Ярославле представили варианты нового слогана города

Подведомственный мэрии Ярославля Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ) представил 75 вариантов нового слогана города и предлагает выбрать наиболее предпочтительные жителям города. Опрос размещен на сайте ИРСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Предложенные варианты можно разделить на категории. Так, часть слоганов отсылают к истории города и легенде его основания: «Город доблести старинной, город с русскою душой!», «Символ России — легенда Ярославля», «Ярославль - город, увенчанный яркой славой», «Ярославль — город с тысячелетней историей», «Ярославль - город воин, город – князь», «Ярославль Мудрый», «Ярославль — город-легенда», «Его величество Ярославль».

Некоторые девизы связаны с туристическим маршрутом Золотое кольцо: «Властелин колец», «Ярославль - столица Золотого кольца». Много слоганов связаны с туризмом: «Жить и мечтать - в Ярославле!», «Ярославль - город, куда хочется возвращаться», «Ярославль: прикоснись к истории России», «Ярославль – здесь хочется остаться», «Ярославль: сюда нужно вернуться», «Ярославль - деловой и культурный центр».

Некоторые слоганы напоминают о том, что Ярославль стоит на Волге: «Столица волжских рассветов», «Я рос на Волге», «Ярославль - сердце Волги, дух отваги». В некоторых девизах обыгрывается созданный в регионе бренд «Я» («Яавтобус», «Яостановка») — «Ярославль — твое второе Я», «Яросвлюбви», «Я город, прославленный в веках», «Я великий город, великой России». Есть в списке и историческая поговорка «Ярославцы — все красавцы», а есть и совсем необычные слоганы — «Ярославль — суета не для тебя», «Ярославль - вдохновитель шедевров», «Город с большим сердцем», «Ярославль рядом».

Участники опроса анонимно могут выбрать три варианта слогана или предложить свой. Впоследствии ответы будут обобщены. Опрос проводится до 4 февраля.

Сейчас в качестве основного слогана используется девиз «Ярославль — столица Золотого кольца». Он также представлен в числе вариантов. До него мэрия использовала слоган «Древний город, устремленный в будущее».