Путин поручил Минобороны улучшить поиск пропавших без вести военных
Президент Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову улучшить механизм поиска военных, пропавших без вести во время боевых действий на Украине, следует из поручений, опубликованных пресс-службой Кремля. Представить доклад по поручению министр должен до 1 апреля 2025 года.
Фото: пресс-служба президента РФ
13 февраля агентство AFP со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщало, что количество открытых дел о пропавших без вести в связи с боевыми действиями на Украине увеличилось за год более чем вдвое, практически достигнув 50 тыс.
В сентябре 2024 года МВД Украины сообщало, что в реестре пропавших без вести граждан страны числятся 55 тыс. человек, большинство из них — военные. В начале декабря 2024-го замминистра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщала, что военное ведомство получило 48 тыс. заявок на проведение экспертизы ДНК от родственников пропавших без вести. В конце того же месяца глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель говорил «Ъ», что сейчас организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску военных и мирных жителей, пропавших без вести в результате боевых действий на Украине (с обеих сторон конфликта).