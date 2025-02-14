В Самаре главврачу внесли представление за несвоевременное оказание скорой помощи
Прокурор Волжского района внес представление главному врачу медицинского учреждения ГБУЗ «Самарская городская станция скорой медицинской помощи». Это произошло после проверки, которая проводилась по заявлению гражданина, сообщили в областной прокуратуре.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В ходе проверки было установлено, что в начале декабря 2024 года в оперативный отдел учреждения поступило обращение о вызове скорой помощи. Однако время ожидания бригады медиков превысило допустимый норматив.
«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении»,— заявили в надзорном ведомстве.