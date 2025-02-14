Житель Ульяновской области похищал деньги у таксистов в Удмуртии

41-летний неработающий и ранее судимый житель Димитровграда украл у таксистов Удмуртии 124 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, зафиксировано 5 краж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подозреваемый, находясь в Ульяновской области, через мобильное приложение заказывал такси из ижевского аэропорта до гостиницы и сообщал, что пассажиром будет руководитель крупной компании. Дополнительно он договаривался о дополнительных услугах, за которые предлагал доплатить. Чтобы перевести деньги на карту водителя, подозреваемый просил данные их счетов. Получив к ним доступ, обналичивал деньги или оплачивал покупки.