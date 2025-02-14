Продажи сыра в Краснодарском крае выросли за год на четверть

В Краснодарском крае в 2024 году продажи сыра увеличились на 25% по сравнению с прошлым годом, до более 25 тыс. тонн. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Вместе с увеличением продаж выросло и количество производителей сыра — на 18%, до 60 компаний. При этом производство сыра осталось почти на уровне прошлого года 46,7 млн кг (+0,02%), составив 46,7 млн кг.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя стоимость твердых, полутвердых и мягких сыров в Краснодарском крае в 2024 году увеличилась на 19,6%, составив в декабре 881 рубль за 1 кг. Стоимость 1 кг плавленых сыров в регионе выросла на 16,1% до 673 руб., национальных сыров и брынзы — на 12,5%, до 790 руб.

Татьяна Ручкина