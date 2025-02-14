В правительстве Башкирии перераспределили обязанности

Глава Башкирии Радий Хабиров распределил обязанности в правительстве республики. Как следует из распоряжения, могут взаимозамещать друг друга первые вице-премьеры Урал Кильсенбаев и Рустам Муратов (он же министр экономического развития и инвестиционной политики), заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов и вице-премьер Рустем Газизов, а также министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов и министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская, вице-премьер Ирек Сагитов и министр спорта Руслан Хабибов. Кроме того, министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев сможет заменять Рустема Газизова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В случае временного отсутствия премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, Урала Кильсенбаева, Рустама Муратова, Азамата Абдрахманова или заместителей премьер-министра, между которыми установлено взаимозамещение, их обязанности возлагаются на других заместителей премьер-министра согласно поручению главы республики.

Также документом устанавливаются должностные обязанности главы Башкирии, премьер-министра и всех его заместителей. В частности, Радий Хабиров курирует деятельность министерства финансов республики, госкомитета по молодежной политике, агентства по печати и СМИ, руководит деятельностью министра строительства и архитектуры в части выполнения им функций главного архитектора, мобилизационной подготовкой и мобилизацией.

Андрей Назаров должен организовывать работу правительства республики, представлять его в отношениях с органами исполнительной власти России и регионов, а также во внешнеэкономических связях, проводить заседания правительства Башкирии. Подобным образом распределены обязанности заместителей премьер-министра.

Майя Иванова