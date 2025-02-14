В Чувашии организовали группу для внедрения цифрового рубля в региональный бюджет

В Чувашии сформировали рабочую группу для внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс республики. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов республики.

Распоряжение республиканского Кабмина было подписано главой региона Олегом Николаевым.

«В целях реализации проекта по обеспечению использования цифрового рубля в бюджетном процессе Чувашской Республики создать рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению», — сказано в документе.

Руководителем рабочей группы назначен министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

По информации компании «КонсультантПлюс», использование цифрового рубля в бюджетном процессе позволит снизить издержки на администрирование бюджетных платежей. Банк России будет прорабатывать механизмы и параметры использования цифрового рубля для бюджетных платежей совместно с Министерством финансов России и Федеральным казначейством.

Артём Дергунов