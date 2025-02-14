Правительство РФ утвердило создание ОЭЗ «Горная Шория» в Кузбассе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал правительственное постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Горная Шория». Она разместится на территории Таштагольского района Кемеровской области.

В документе содержатся обязательства правительства региона направить на строительство объектов инфраструктуры 2,08 млрд руб. Средства из областного бюджета должны быть вложены до 2039 года.

«В рамках особой экономической зоны здесь будут реализованы инвестиционные проекты по созданию спортивно-туристического, гостинично-делового и горнолыжного комплексов. Объем инвестиций в эти проекты составит более 40 млрд руб. Количество новых рабочих мест превысит 4 тыс.»,— говорится в сообщении федерального правительства.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ одобрила создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новосибирск».

Валерий Лавский