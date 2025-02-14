Суд отказал в получении земли мусульманской общине в Давлекановском районе

Местной мусульманской религиозной организации села Курятмасово (относится к Духовному управлению мусульман Башкирии) не удалось получить в безвозмездное пользование земельный участок площадью 4,2 тыс. кв. м под мечетью. Соответствующий иск был подан в арбитражный суд республики к администрации Алгинского сельсовета.

Как следует из решения суд, в 2023 и 2024 годах сельсовет дважды отказал религиозной организации в удовлетворении заявления о предоставлении участка из-за отсутствия мечети на кадастровом учете.

Отказывая в удовлетворении иска, суд согласился с тем, что в Едином государственном реестре недвижимости нет информации о строениях на спорном земельном участке, а местные власти не выдавали разрешение на строительство мечети. Учитывая, что здание «имеет признаки самовольного строительства», указано в решении, оснований для предоставления спорного участка нет.

Олег Вахитов