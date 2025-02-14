В Челябинской области 887 предприятий возместили затраты на охрану труда

В прошлом году 887 предприятий Челябинской области получили возмещение затрат на охрану труда на общую сумму 768 млн руб. Среди них — крупные промышленные и металлургические заводы Челябинска, Магнитогорска, Аши и Миасса, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по региону.

Часто за получением компенсации также обращаются небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, отмечают в пресс-службе СФР. В прошлом году 16 бизнесменов возместили расходы за проведение обязательных медосмотров сотрудников и приобретение для них средств защиты на 2 млн руб.

Виталина Ярховска