В Ярославской области сократилось производство мяса и яиц

Индекс производства продукции сельского хозяйства в Ярославской области в 2024 году составил 96,8% к уровню 2023 года. Об этом сообщает Ярославльстат. В 2023 году индекс составлял 105,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) сократилось в прошлом году на 9,3%, яиц — на 1,9%, а производство молока выросло на 4,3%. Индекс производства продукции растениеводства составил 90,1%, животноводства — 100,2%.

В целом объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2024 году в фактически действующих ценах составил 70,3 млрд руб.

Антон Голицын