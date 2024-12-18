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В Татарстане направили в суд дело об ущербе в 6,7 млн рублей владельцу самолета

В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении командира самолета, которого обвиняют в причинении ущерба собственнику воздушного судна на 6,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2024 года вечером в аэропорту Бегишево пилот-инструктор самолета марки Diamond-42 выполнял учебно-тренировочный полет и допустил ошибку в пилотировании.

Пилот не выпустил шасси, из-за чего самолет совершил жесткую посадку и получил повреждения. В результате собственнику воздушного судна причинили ущерб на сумму более 6,7 млн руб.

Командира самолета обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Уголовное дело направили в Тукаевский районный суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва

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