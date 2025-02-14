В Новороссийске учебную тренировку на полигоне приняли за пожар

Учебную тренировку на полигоне в Новороссийске приняли за пожар и опубликовали кадры с вопросом о характере дыма в соцсетях. Фото появилось в Telegram-канале «ЧП Новороссийск».

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Кадры с дымящимся мусорным полигоном опубликовали в одном из пабликов города-героя. На вопрос жителя о горении объекта последовал комментарий представителя МЧС:

«Открытого горения нет, происходило тление, уже ликвидировано»,— рассказали в МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще один комментарий оставил заместитель главы администрации города-героя Новороссийска Александр Яменсков. По его словам, на полигоне проводится тренировка.

«По информации начальника полигона 7ДШД (ст. Раевская) на полигоне проводится тренировка с использованием дымовых шашек (имитация)»,— написал вице-мэр Новороссийска.

Также по информации 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сегодня, 14 февраля с 11.00 до 12.00 часов пройдут учебные стрельбы на ул. Герцена, д. 17. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева