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Начальником Прикамского управления Минэкологии Татарстана стал Вильсур Мингазов

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков назначил начальником Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов республики Вильсура Мингазова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вильсур Мингазов родился 25 ноября 1979 года в Мензелинском районе Татарстана. Окончил в 1998 году Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности юрист, в 2006 году — Камскую государственную инженерно-экономическую академию по направлению «Финансы и кредит».

В последние годы господин Мингазов работал в муниципальных учреждениях Набережных Челнов, где проявил себя с положительной стороны.

Прикамское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана занимается:

  • охраной атмосферного воздуха;
  • контролем за деятельностью в области обращения с отходами;
  • контролем в установленном порядке за радиационной обстановкой в Татарстане;
  • государственным контролем за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.

Артём Дергунов

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