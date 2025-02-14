В Перми прошли Чемпионат и Первенство края по плаванию

С 11 по 13 февраля в Перми прошли Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. Их проведение поддержали филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

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325 спортсменов из 21 клуба различных территорий края соревновались в СК «Олимпия-Пермь» за право представлять регион на окружных и всероссийских стартах. Борьба на Первенстве развернулась среди юниоров и юниорок (16 — 18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата соревновались мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы прошли на дистанциях от 50 до 1 500 м в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности было разыграно 88 комплектов медалей.

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По статистике наград первой стала спортивная школа «БМ» (г, Пермь) — 49 медалей: 16 золотых, 10 серебряных, 23 бронзовых. На втором месте — спортивная школа «Дельфин» (г. Краснокамск) — 26 наград: 15 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых. На третьем месте — бассейн «Кристалл» (г. Березники) — 36 медалей: 11 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

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Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

За три дня соревнований мы увидели отличный результат ежедневного труда наших тренеров и спортсменов. На дистанциях выступили 12 мастеров спорта, один мастер спорта международного класса, а также множество новых пловцов. Заметен общий рост уровня спортсменов. Нет сомнений, что команда Пермского края имеет хороший потенциал и перспективы улучшения своих результатов на соревнованиях по плаванию всех уровней.

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Чемпионами по числу золотых медалей Чемпионата и Первенства стали: мастер спорта международного класса Екатерина Сорокина (г. Краснокамск) — семь золотых наград, Дарья Копылова (г. Оса) и Тимофей Тестов (г. Пермь) — по шесть первых мест.

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Дарья Копылова, мастер спорта, г. Оса:

Мне с детства очень нравится плавание, потому что это циклический вид спорта, где нужно без перерыва работать по два часа. Я готовлюсь к соревнованиям российского уровня. Цель на ближайший год — постоянно улучшать свое время, плыть на достаточно высоком уровне и занимать места на Первенстве России, Чемпионате России.

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Организаторами Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь