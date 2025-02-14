В Севастополе возбудят дело по факту ДТП с погибшим водителем машины скорой

Глава Следственного комитета по Крыму и Севастополю поручил возбудить уголовное дело (ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи и еще три человека пострадали. Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи должны детально установить все обстоятельства трагедии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

ДТП произошло около 06:00 по мск в Севастополе на перекрестке проспекта Генерала Острякова и спуска к Максимовой даче. Машина скорой помощи столкнулась с «Нисаном». В результате медицинский транспорт опрокинулся, а иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в опору ЛЭП.

Водитель скорой скончался на месте. Травмы получили пассажиры — медицинский работник, ребенок и его мать, а также водитель легковушки.

Татьяна Ручкина