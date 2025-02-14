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В Севастополе в ДТП погиб водитель скорой и пострадали мать с ребенком

В Севастополе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля скорой помощи. Еще три человека — медицинский работник, ребенок и его мать пострадали. Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По предварительной информации, ДТП произошло около 06:00 на перекрестке пр. Генерала Острякова с автодорогой «Подъезд к Максимовой даче». Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковым автомобилем.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Результаты проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле надзорного ведомства.

Татьяна Ручкина

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