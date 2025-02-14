«Есть только большие планы»

Кремль разъяснил свою позицию после телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Участие представителей Киева в предстоящих переговорах предусматривается, однако будет и отдельный российско-американский трек. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у сторон пока нет четкого плана прекращения боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков выступил с разъяснениями относительно того, как в Кремле видят дальнейшее развитие событий после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Москва считает Вашингтон главным визави на предстоящих переговорах по Украине. Что касается последней, то она обязательно «так или иначе» будет в них участвовать. Однако предусмотрен и отдельный российско-американский трек. То есть Украина — это некая часть большого диалога о строительстве новой мировой архитектуры, возможно, с участием Китая. По словам пресс-секретаря президента РФ, телефонная беседа состоялась по инициативе Белого дома. Статус Владимира Зеленского и позиция Европы, ее мнение относительного всего этого не обсуждались. Трамп действительно предложил в качестве места проведения двустороннего российско-американского саммита Саудовскую Аравию, однако окончательного решения по этому поводу не принято, хотя президента США будут рады видеть в Москве на параде Победы 9 мая.

Вывод о том, что мнение Киева Москву по большому счету не очень интересует, напрашивается. То есть в идеале украинской стороне предложат принять как данность решение великих держав.

В СМИ уже появились контуры нового проекта: огонь предполагается прекратить к православной Пасхе, к 20 апреля, с тем, чтобы к 9 мая выйти на конкретное соглашение и торжественно его отпраздновать. В свою очередь, накануне Трамп на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос об учете мнения Украины в предстоящей сделке.

А что же Европа? Еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас от имени ЕС обещала и дальше поддерживать Киев. Брюссель не согласится заключить мир через голову своего союзника. При этом генсек НАТО Марк Рютте выступил с заявлением в духе и нашим и вашим: членство в альянсе никто никому не обещал, главное — мир и не допустить повторения боевых действий. Германия целиком и полностью поглощена предстоящими выборами, не до того ей сейчас. Венгрия и Словакия полностью на стороне соглашения «Трамп-Путин».

В общем и целом осмысленной реакции Старого Света пока нет. Похоже, никто не ждал такого поворота событий, и это выглядит странным.

Где же спецслужбы, дипломаты и многочисленные аналитики? Непонятно. А, может быть, налицо просто неспособность что-либо противопоставить давлению Америки, отвыкли. Как бы то ни было, ситуация для Украины и Владимира Зеленского складывается не лучшим образом, это нужно признать. Между тем в Мюнхене открывается конференция по безопасности. Наверное, на ней будет очень много всего интересного. Этот форум станет явно отличаться от всего того, что было раньше. При этом конкретных решений на сегодня нет. Есть только большие планы, а также эйфория одних и явная растерянность других. Впрочем, придется опять повторить: ничего еще не ясно, возможно, все только начинается.

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Дмитрий Дризе