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На выходных в Новороссийске ожидается мокрый снег и гололедица

Новороссийск попадет под ухудшение погодных условий на Кубани с 15 по 18 февраля. Об этом сообщает администрация города-героя со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается на Кубани в эти выходные, с 15 по 18 февраля 2025 года. Температура воздуха будет колебаться в пределах 8-13°.

Резкие перепады температур начнутся уже 15 февраля с ослаблением мороза ночью до +1...-4°, а днем в южной половине Краснодарского края до 11...13°. Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться сильным ветром, который сменится на северо-западный до 9-14 м/с, с дальнейшим усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах до 22-27 м/с.

Утром 15 февраля и до вечера 16 февраля ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Новороссийцев предупреждают о налипании мокрого снега на деревьях и проводах, снежных заносах, гололедице.

Температура воздуха 16-17 февраля в Краснодарском рае резко понизится в ночные и утренние часы до -2...-7°. В южной половине края осадки в виде снега сохранятся.

18 февраля осадки прекратятся, мороз усилится. Минимальная температура воздуха ночью -6...-11°, днем -2...-7°. При угрозе возникновения опасных явлений могут быть объявлены штормовые предупреждения.

Алена Воробьева

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