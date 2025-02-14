Курултай Башкирии предложил пересмотреть законопроект о местном самоуправлении

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев направил письмо председателю комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову с просьбой пересмотреть концепцию проекта ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законопроект, разработанный главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), был принят в первом чтении 25 января 2022 года. Одной из самых обсуждаемых новелл документа стало упразднение городских и сельских поселений и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В своем обращении господин Толкачев предложил учесть особенности региональной организации местного самоуправления и сохранить эффективные механизмы работы с жителями.

«Необходимо предусмотреть возможность для регионов самим определять уровни построения муниципальной власти»,— отметил спикер республиканского парламента. По его мнению, это позволит «сохранить доступность предоставления муниципальных услуг населению, обеспечить инфраструктурную взаимосвязь между населенными пунктами и поддерживать общественно-политическую стабильность на территориях».

Майя Иванова