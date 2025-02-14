4 человека пострадало в ДТП при лобовом столкновении в Удмуртии

Днем 13 февраля в Граховском районе Удмуртии на дороге «Алнаши-Грахово» в результате ДТП пострадало четыре человека. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики, по предварительным данным 64-летний водитель «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Datsun on-DO», под управлением 34-летнего мужчины

Четверо пострадавших получили травмы и доставлены в больницу. В ГАИ отмечают, что двое из них ехали на заднем сидении непристегнутыми.