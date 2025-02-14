Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

4 человека пострадало в ДТП при лобовом столкновении в Удмуртии

Днем 13 февраля в Граховском районе Удмуртии на дороге «Алнаши-Грахово» в результате ДТП пострадало четыре человека. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики, по предварительным данным 64-летний водитель «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Datsun on-DO», под управлением 34-летнего мужчины

Четверо пострадавших получили травмы и доставлены в больницу. В ГАИ отмечают, что двое из них ехали на заднем сидении непристегнутыми.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...