В аэропорт Сочи прибыли все девять рейсов с запасных аэродромов

Все девять рейсов, которые сели на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В ближайшее время все они будут обслужены и отправлены по маршрутам следования»,— отметили представители аэропорта.

Ночью из воздушной гавани курорта с опозданием вылетел 21 рейс. Время задержки составило до 4 часов.

В четверг, 13 февраля, в 18:31 полеты в аэропорту Сочи временно ограничили для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Ограничения на прием самолетов сняли в 20:07 по мск.

Мария Удовик