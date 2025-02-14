В аэропорт Сочи прибыли все девять рейсов с запасных аэродромов
Все девять рейсов, которые сели на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«В ближайшее время все они будут обслужены и отправлены по маршрутам следования»,— отметили представители аэропорта.
Ночью из воздушной гавани курорта с опозданием вылетел 21 рейс. Время задержки составило до 4 часов.
В четверг, 13 февраля, в 18:31 полеты в аэропорту Сочи временно ограничили для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Ограничения на прием самолетов сняли в 20:07 по мск.