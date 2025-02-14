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«Уралкалий» проведет внеплановые проверки условий труда на производстве

ПАО «Уралкалий» проведет внеплановые проверки всех процессов и условий труда на производстве, чтобы определить причины ЧП, в результате которого погибли два горняка. Об этом заявил генеральный директор предприятия Виктор Лаук. «Мы потрясены произошедшим на одном из наших производств и повлекшим гибель наших сотрудников. Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Это тяжелый удар для коллектива всей нашей компании. Мы скорбим и разделяем горечь утраты»,— заявил господин Лаук.

Виктор Лаук

Виктор Лаук

Виктор Лаук

13 февраля 2025 года в калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения пород были смертельно травмированы два работника рудника.

СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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