«Уралкалий» проведет внеплановые проверки условий труда на производстве

ПАО «Уралкалий» проведет внеплановые проверки всех процессов и условий труда на производстве, чтобы определить причины ЧП, в результате которого погибли два горняка. Об этом заявил генеральный директор предприятия Виктор Лаук. «Мы потрясены произошедшим на одном из наших производств и повлекшим гибель наших сотрудников. Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Это тяжелый удар для коллектива всей нашей компании. Мы скорбим и разделяем горечь утраты»,— заявил господин Лаук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Лаук

Виктор Лаук



13 февраля 2025 года в калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения пород были смертельно травмированы два работника рудника.

СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).