Ярославский сенатор выступила против Дня святого Валентина

Член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина призвала отказаться от празднования Дня святого Валентина в России. Об этом она сообщила ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По мнению сенатора, традиция написания признаний в любви — валентинок — может негативно повлиять на психику молодежи, так как приводит к заниженной самооценке тех, кто не получил такое послание. Госпожа Косихина отметила, что традиция поддерживается в некоторых школах и вузах, где устанавливаются специальные ящики для валентинок.

«Считаю, что нам необходимо отказаться от традиции празднования этого дня, в том числе от ящиков, разъясняя и в школах, и в СМИ, и родителям подрастающего поколения важность отмечать и помнить о наших праздниках, в частности о Дне семьи, любви и верности»,— сказала ТАСС член Совфеда Наталия Косихина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее госпожа Косихина требовала запретить субкультуру квадроберов, а также сериал «Игра в кальмара».

Антон Голицын