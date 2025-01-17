Сенатор Косихина предложила запретить «Игру в кальмара»

Член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина предложила заблокировать в России южнокорейский сериал «Игра в кальмара», пиратские копии которого распространяются. Об этом госпожа Косихина сообщила «РИА Новости».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Наталия Косихина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Официально в России сериал, посвященный играм на выживание, не выходил, его можно посмотреть только на сторонних сервисах. По мнению госпожи Косихиной, сериал нужно либо запретить, либо ввести строгие возрастные ограничения.

«Очевидно, что данная кинолента содержит в себе неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства»,— цитируют «РИА» сенатора.

По мнению Наталии Косихиной, блокировка или ограничение помогут «оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения». Ранее сенатор предлагала запретить субкультуру квадроберов.

Алла Чижова