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Бастрыкину доложат о проверке противоправных действий персонала казанского лицея

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в лицее Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкину доложат о проверке противоправных действий персонала казанского лицея

Бастрыкину доложат о проверке противоправных действий персонала казанского лицея

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкину доложат о проверке противоправных действий персонала казанского лицея

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пресс-служба следственного комитета сообщает, что жалобы родителей учащихся казанского лицея на сотрудников лицея и других учеников были опубликованы в СМИ. В связи с этим Следственное управление СК России по Республике Татарстан проводит проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Telegram-канал Mash Iptash опубликовал видео, в котором мама одной из учениц пожаловалась на поборы и буллинг в казанском лицее № 149. Один из учеников пнул девочку в живот и он же довел до слез другую школьницу на глазах учителя, однако руководство лицея игнорировало происходящее. Родители также сообщили о давлении с целью записи детей на платные занятия. Когда одна из матерей отказалась оплачивать дополнительные уроки английского, ей предложили занять деньги.

Влас Северин

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