В Оренбуржье расследуют ДТП с двумя погибшими и одним пострадавшим

Смертельная авария произошла в Оренбургской области вечером в четверг, 13 февраля. Происшествие случилось около 19:40 (MSK+2) на 33 км автодороги «Илек — Ташла — Соболево» в Ташлинском районе у села Алексеевка. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции, на трассе столкнулись трактор «Кировец» и автомобиль Chevrolet Niva. Водитель легковой машины не выдержал безопасную дистанцию и врезался в спецтехнику. В момент аварии трактор остановился для поворота в населенный пункт.

В результате происшествия погибли два человека: 73-летний водитель легковой машины и 61-летняя женщина-пассажир. Также пострадал ребенок, четырехлетняя девочка. Она госпитализирована с переломами. По факту ДТП проводится проверка.

Георгий Портнов