В Ярославле не смогли повторно продать землю под КРТ на Большой Донской

В Ярославле не состоялся повторный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) земельного участка на улице Большой Донской. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Участок площадью 170 тыс. кв. м в марте 2024 года уже был продан под застройку ООО «Бизант», входящему в группу «GloraX». Однако сделка была оспорена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по жалобе компании «Жилгорстрой», которая не была допущена к торгам. После судебных разбирательств было решено провести повторный аукцион, на который никто не заявился.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Бизант» уже получил разрешение на строительство на другом участке в Ярославле на улице Балашова, который также был приобретен в рамках договора о КРТ.