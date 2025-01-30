Девелопер получил разрешение на застройку участка на Балашова в Ярославле

Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало разрешение на строительство GloraX в рамках договора о комплексном развитии территории в районе улицы Балашова в Дзержинском районе. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Glorax Фото: Glorax

«Ъ-Ярославль» сообщал, что застраивать территорию будет ООО «Бизант», которое входит в GloraX. Компания выиграла право на КРТ в аукционе.

Как рассказали в компании, планируется реализация «проекта комфорт-класса GloraX Приволжский». Проект предусматривает 4 жилых корпуса высотой 15-17 этажей. Общая площадь проекта составляет 43,8 тыс. кв. м, чистая продаваемая площадь – 29,5 тыс. кв. м. В построенных домах будет 828 квартир.

Алла Чижова