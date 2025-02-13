Кабель между Кингисеппом и Калининградом в Балтийском море восстановили

Компания «Ростелеком» завершила ремонт подводной волоконно-оптической линии связи «Балтика», которая соединяет Калининград и Кингисепп, сообщает пресс-служба компании 13 февраля. Места повреждения находились в исключительной экономической зоне Финляндии на расстоянии 40 км друг от друга.

По предварительным данным, кабель порвал якорь иностранного судна из-за нарушения правил мореплавания. Восстановительными работами занималось отечественное спасательное судно «Сивуч». Его дополнительно дооснастили электрогенераторной установкой повышенной мощности, кабельными линейными машинами, грапнелями различных типов и лебедками.

Ситуация осложнялась тем, что ремонтному борту приходилось работать в крайне стесненных условиях морской акватории, чтобы не повредить подводную инфраструктуру соседних государств, в том числе телекоммуникационные кабели и газопроводы. Мешала и погода – работу затрудняли высокие волны и ледяной дождь со снегом.

Подробнее об обстоятельствах инцидента читайте в материале «Ъ» «Порвали кабель»

Андрей Маркелов