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На господдержку нижегородских сельхозкооперативов направят 54 млн рублей

Нижегородские сельскохозяйственные потребкооперативы в 2025 году получат 54,3 млн руб. господдержки. По данным областного минсельхоза, 40,7 млн руб. поступят аграриям из федерального бюджета, 13,6 млн руб. — из областного.

В 2024 году на эти цели направили 37,7 млн руб., субсидии на возмещение части затрат получили 12 кооперативов. С использованием этих средств они обновили парк сельхозтехники и оборудование.

Сейчас в Нижегородской области действует около 50 сельскохозяйственных потребкооперативов. Получателе господдержки определит минсельхоз.

Андрей Репин

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