Краснодар стал лидером по росту стоимости аренды жилья для туристов

Среди городов миллионников в Краснодаре больше всего за год увеличилась средняя ставка на аренду туристического жилья — на 27%, до 2,9 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Средняя стоимость аренды жилья для туристов в России в феврале составила около 4,3 тыс. руб. в сутки. Это на 14% больше, чем год назад. Представители сервиса бронирования жилья отметили, что в среднем россияне арендуют квартиры на трое суток и тратят 12,8 тыс. руб. Спрос на бронирование в городах-миллионниках вырос в среднем на 30%.

Помимо Краснодара ставки краткосрочной аренды жилья заметно выросли в Перми — на 23%, до 2,8 тыс. руб. в сутки, Казани — на 22%, до 3,2 тыс. руб., Нижнем Новгороде — на 21%, до 3,2 тыс. руб. Меньше всего за год цены выросли в Самаре, увеличившись всего на 9%, до 2,8 тыс. руб. в сутки, в Волгограде — на 8%, до 2,5 тыс. руб., Ростове-на-Дону — на 7%, до 3 тыс. руб.

Татьяна Ручкина