Силовики задержали двух подростков за попытку поджога военной техники в Ангарске

В Иркутской области задержали двух подростков, пытавшихся поджечь военную технику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным органов госбезопасности, молодые люди попытались поджечь специальную военную технику и бросили на территорию воинской части «коктейли Молотова». Однако возгорания не произошло, солдаты и техника не пострадали. Также подростки, установили силовики, провели разведку объектов транспортной инфраструктуры для будущих диверсий.

Поджигатели признали вину. Расследование установило, что молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб. За поджог им обещали заплатить около 30 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Илья Николаев